Jessica Simpson : Elle perd 45 kilos en 6 mois, son coach dévoile son secret

Il s'agit de trouver un juste équilibre

Concernant ses repas, il explique sur Instagram : "Il s'agit de trois repas et de deux collations par jour. Chaque repas contient des protéines, des fibres et des matières grasses, et les collations sont des protéines et des fibres, ou des protéines et des matières grasses." En cas d'écart, il révèle : "Si elle a une fête d'anniversaire un soir et une soirée rendez-vous un autre soir, elle va se faire plaisir ces deux soirées, mais c'est tout. Il s'agit de trouver un juste équilibre qui ne rend pas le régime trop difficile ou trop différent de sa vie d'avant."