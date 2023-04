Jessica Thivenin accusée d'élever ses enfants dans la peur : des images choquent, la candidate réagit

Jessica Thivenin se plaît à partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Et elle n'hésite pas à dévoiler certains moments moins joyeux. Comme ce lundi 17 avril 2023 où elle a dévoilé en vidéo qu'elle avait puni Leewane (1 an et demi). Des images qui lui ont valu des critiques. Elle n'a bien entendu pas tardé à répliquer.

L'épouse de Thibault Garcia n'a pas caché que depuis ce matin, la soeur de Maylone (3 ans) faisait des caprices. Ainsi, Jessica Thivenin a fait le choix de mettre sa fille au coin comme elle l'a dévoilé sur Snapchat. "Qui a dit que Leewane était toujours sage, qu'elle souriait tout le temps ? Tu restes là bas", a-t-elle confié, alors que sa fille était punie, au coin, en train de pleurer. Des images qui ont choqué certains de ses abonnés. "Aucune bienveillance. Tu te sens juste supérieure à l'enfant. Tu verras plus tard. Ils auront peur de toi", a-t-elle notamment pu lire parmi les commentaires.

Loin de se laisser faire, Jessica Thivenin a de nouveau repris la parole afin de répondre à ses détracteurs. "Alors écoutez ! Vous éduquez vos enfants comme vous voulez, moi je fais comme j'en ai envie. Je suis peut-être sévère, mais c'est comme ça. À un moment donné, il faut que les enfants comprennent les choses. Je ne vais pas les attacher, les ligoter ni les tabasser. Je vais les gronder et les mettre au coin comme vous l'avez vu là", a confié la belle blonde de 33 ans. Elle a ensuite expliqué qu'elle punissait Maylone de la même manière quand cela n'allait pas et que "ça ne lui a jamais fait de mal, ça ne l'a jamais tué".

Ils cassent tout

"Ils testent les limites et si on n'en met pas, c'est la fiesta. Ils cassent tout, ils montent debout sur les canapés ou sur la table, ils jettent leurs assiettes par terre... À un moment donné si tu n'es pas un minimum sévère, tes enfants ne vont jamais te respecter. Ça, il en est hors de question", a poursuivi Jessica Thivenin. Et d'ajouter que ses enfants comprennent pour quelle raison elle les avait punis une fois leur crise passée. Elle est "très fière" de l'éducation qu'elle leur donne et ne compte pas changer malgré les critiques.