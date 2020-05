Jessica Thivenin adepte de la liposuccion ? Elle révèle son vrai secret

Lassée d'être accusée de mentir par certains trolls sur les réseaux sociaux, Jessica Thivenin a tenu à rétablir la vérité le 15 mai 2020 sur Snapchat. Régulièrement soupçonnée d'avoir fait de la chirurgie esthétique pour perdre ses kilos de grossesse, la femme de Thibault Garcia a publié une photographie en détaillant sa routine de sport. En légende du cliché où on la découvre en tenue de fitness, la maman de Maylone écrit : "Je fais du sport 1 heure par jour quatre fois par semaine, je mange bien du lundi au samedi. Le dimanche c'est mon jour off cheat day je mange ce que je veux. Pour les mauvaises langues, je n'ai pas fait de liposuccion." Tout est donc une question de volonté et de rigueur pour l'ancienne candidate des Marseillais Vs Le reste du monde qui avait pris près de douze kilos pendant sa grossesse.

La jeune femme a également précisé son régime post-grossesse en avril dernier sur Snapchat. "Je ne bois plus une goutte de soda, alors que le coca, j'adore ça, mais j'ai complètement arrêté et après, je fais vraiment attention toute la semaine à ce que je mange, sauf le dimanche, c'est le seul jour où on peut kiffer" précisait-elle. Une discipline de fer qui a payé pour la jeune femme qui peut désormais s'afficher sans aucun complexe en bikini. Le 13 mai 2020, Jessica avait d'ailleurs publié un cliché de sa silhouette de rêve dans son immense piscine à Dubaï. Fière d'elle, Jessica écrivait à ses fans : "7 mois après l'accouchement avec du sport et une bonne alimentation ! N'abandonnez jamais".