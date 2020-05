Jessica Thivenin splendide 7 mois après son accouchement : elle parade en bikini

Après l'effort, le réconfort ! C'est actuellement le cas pour Jessica Thivenin qui peut enfin profiter d'un peu de bon temps après des mois acharnés à tenter de remodeler son corps.

Sur Instagram, ce mercredi 13 mai 2020, la belle blonde s'est exposée fièrement à travers une photo d'elle prise dans sa piscine. Elle apparaît étendue sur une bouée gonflable vêtue d'un bikini qui épouse parfaitement ses courbes. Le ventre plat, des abdos en béton... Pas de doute, Jessica Thivenin n'a plus rien à envier à ses copines de télé-réalité dans la course à celle qui sera la plus sexy. "Summer body. 7 mois après accouchement avec du sport et une bonne alimentation! N'abandonnez jamais", légende-t-elle faisant référence à ses longues semaines de privation et d'exercices.



Car oui, l'ancienne vedette des Marseillais n'a pas obtenu ce résultat impressionnant sans s'en donner les moyens. Depuis plusieurs mois maintenant, elle s'impose une routine de fer pour éliminer ses 12 kilos pris en attendant son fils Maylone. "Je ne bois plus une goutte de soda, alors que le coca, j'adore ça, mais j'ai complètement arrêté et après, je fais vraiment attention toute la semaine à ce que je mange, sauf le dimanche, c'est le seul jour où on peut kiffer", expliquait-elle sur Snapchat en avril dernier. En outre, elle s'accompagne d'un coach pour l'aider à atteindre ses objectifs.

Sa transformation a eu vite fait d'impressionner ses millions d'abonnés. "Quel corps de malade", "Bravo Jess tu peux être fière de toi", "Un exemple cette Jess", "Magnifique corps", "Un summer body de ouf", "Comme quoi, quand on veut on peut", peut-on lire en commentaires de sa publication. il ne reste plus qu'à se mettre au travail à l'approche de l'été !