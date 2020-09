Jessica Thivenin comblée "sur tous les points" : Thibault, le "mari parfait"

Très malade depuis quelques jours, Jessica Thivenin a la chance d'être soutenue par son mari Thibault Garcia, véritable prince charmant des temps modernes. Admirative de son époux, Jessica est traitée comme une reine par sa moitié qui s'occupe de tout. "Regardez-moi ce mari parfait. Je suis malade et il va me chercher mes cachets, il me soigne, il me fait à manger..." a-t-elle fait savoir dans sa story Instagram le vendredi 4 septembre 2020. Exemplaire et irremplaçable, Thibault est un vrai cadeau du ciel selon Jessica.

Je suis comblée à 1000%

"J'ai la vie, même pas dont je rêve, parce que j'aurais jamais rêvé autant tellement je suis heureuse et comblée. Je suis comblée sur tous les points, je suis mariée avec un mari extraordinaire, gentil, beau, fidèle, qui ne m'a jamais trompé, qui ne m'a jamais trahi", a-t-elle témoigné. Une petite pique à Carla Moreau qui a subi les infidélités de son époux ? Peut-être. En tout cas, Jessica semble s'être apaisée depuis son énorme clash avec la femme de Kevin Guedj (qui l'accusait d'être jalouse d'elle). Cette déclaration d'amour à Thibault ressemble donc également à une ultime mise au point pour Jessica qui compte bien prouver qu'elle n'a rien à envier à personne, et surtout pas à son ancienne amie Carla.

Très heureuse dans sa vie de famille, la candidate de l'émission Les Marseillais VS Le reste du monde a ensuite parlé de son fils Maylone (10 mois) : "J'ai un fils qui est beau, gentil qui a eu des problèmes mais qui est maintenant en pleine santé, qui me sourit tous les matins. Je suis comblée à 1000%. Je n'envie personne même les vies des Kim Kardashian, non. Ma vie est extraordinaire. Tous les matins je remercie Dieu de m'avoir donné cette vie." Au moins, la messe est dite !