Jessica Thivenin enceinte : nombreuses contractions à cause de fans intrusifs, elle s'emporte !

Après avoir été hospitalisée plusieurs jours, car sa poche des eaux s'est rompue à seulement cinq mois de grossesse et qu'elle a perdu du sang, Jessica Thivenin a fait son retour chez elle, le 23 mai 2021. La candidate des Marseillais (W9) est contrainte de rester alitée afin de mener sa seconde grossesse à terme. Mais un événement inattendu est venu perturber sa tranquillité et celle de sa famille.

La belle blonde de 31 ans a récemment fait son retour en France afin de voir ses proches. Un retour qui n'a pas échappé à ses fans, ainsi qu'à ceux de son époux Thibault Garcia. Ainsi, quelques petits malins ont pris plaisir à venir perturber leur soirée du 25 mai dans l'espoir de les voir. Excédé, le papa de Maylone (1 an) a tenu à faire une mise au point en story Instagram et Snapchat. "Petit message pour les personnes qui viennent sonner chez nous. C'est très gentil de votre part de nous aimer mais s'il vous plaît, il est un peu tard. Ma femme comme vous le savez a des complications donc on a envie d'être tranquilles le soir. Maylone dort en plus. Ca fait quatre fois que ça sonne. S'il vous plaît, si vous pouvez juste nous respecter. Si on se croise dans la rue il n'y a pas de problème, on peut faire des photos, ce que vous voulez, on n'a jamais rien refusé. Mais quand on est chez nous... On montre déjà assez notre vie pour ne plus avoir d'intimité", a-t-il tout d'abord confié. Il a ensuite précisé que Jessica et lui ne sortiraient pas, que ce n'était donc pas la peine de continuer.

Des contractions pour Jessica Thivenin

Quelques minutes plus tard, Thibault Garcia a repris la parole. Et il était encore plus remonté ! "Ca a déclenché des contractions à ma femme et le petit vient de se réveiller donc ce n'est vraiment pas sympa du tout. J'ai vraiment la haine... Le pire c'est qu'on vient de regarder la caméra et ce ne sont même pas des enfants. Ce sont des parents qui les emmènent en voiture. Il y a une mère qui a porté la petite pour qu'elle regarde à travers le portail. C'est quel manque de respect ça ? Je suis choqué ! Ca fait dix ans qu'on fait de la télé, qu'on se croise dans la rue et on n'a jamais refusé une photo. C'est grâce à vous qu'on a cette vie là, on en est conscients. Mais il y a des limites quand même à ne pas franchir", s'est-il agacé.

Le lendemain, c'était au tour de Jessica Thivenin de prendre la parole. La mine fatiguée, elle a expliqué qu'elle avait passé une nuit difficile, entre cauchemars et contractions. "J'étais hyper contrariée parce qu'on est partis se coucher et entre 21h et 22h, donc après le couvre-feu déjà je ne sais pas ce que foutent les gens dehors, on a sonné chez nous à plusieurs reprises. (...) En fait on est couchés, je suis alitée, mon fils dort... donc on ne sortira pas. En plus c'est un gros manque de respect. Déjà en pleine journée ça ne se fait pas. Notre seul endroit d'intimité c'est notre maison. (...) Maylone s'est réveillé, il s'est mis à pleurer donc ça m'a hyper contrariée. Ca m'a déclenché des contractions", a-t-elle confié. Espérons donc pour le couple que la journée sera bien meilleure.