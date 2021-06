Jessica Thivenin et Thibault Garcia harcelés par des fans : Rayane Bensetti s'en mêle...

Jessica Thivenin garde difficilement le moral depuis quelques semaines. Et pour cause, dès la fin de son premier trimestre de grossesse, il lui a été conseillé de ménager ses efforts. Malgré tout, elle se retrouve régulièrement hospitalisée en raison de pertes de sang inquiétantes. La vie de sa fille est donc constamment en danger. Pour ne rien arranger à son stress, la maman de Maylone (1 an et demi) se retrouve bloquée à Marseille et dans l'incapacité de retrouver Dubaï, où elle vit. Sa présence en France semble ainsi intéresser beaucoup de curieux, lesquels n'hésitent pas à venir à sa rencontre. "Ils sonnent, ils filment, et après ils partent en courant dès que Thibault arrive... Ça me déprime, ça me contrarie tellement, ça réveille mon fils, j'ai envie de pleurer", avait-elle déploré en fondant en larmes récemment.

De son côté, Thibault Garcia était apparu très remonté sur ses réseaux sociaux en filmant la venue de deux fillettes. Le Marseillais décidait alors de contacter la police. "Vous n'avez vraiment aucun respect, il y a deux jours je vous dis d'arrêter et vous revenez sonner ! À partir de maintenant ce sera la police pour tous voilà", avait-il promis pour décourager leurs fans indélicats.



Une situation qui dégénère et qui apparaît insupportable pour le couple mais au contraire, qui fait bien rire Rayane Bensetti. En effet, le comédien s'est ouvertement moqué de son ami Thibault Garcia lorsqu'il l'a retrouvé à Paris dans un studio d'enregistrement. "Mesdames et Messieurs, si jamais vous voulez voir Thibault Garcia, il prend le train dans une heure, il part à Marseille", a-t-il lâché via sa story Instagram. Et de préciser : "Direction Marseille, Paris-Gare de Lyon, ça filoche ! Si vous voulez le voir, il est habillé comme ça, il a un petit bob et une petite barbichette. N'hésitez pas à lui demander des photos, il adore ça !". Qu'on se rassure, Thibault Garcia a beaucoup ri suite à cette taquinerie.