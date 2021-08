Jessica Thivenin fond en larmes : enceinte et impuissante, elle craque

Enceinte de son deuxième enfant, Jessica Thivenin traverse encore une fois une grossesse bien difficile. Forcée d'être alitée dès les premières semaines, la star de télé-réalité a bien cru perdre la fille qu'elle attend avec son mari Thibault Garcia. Rentrés en France depuis plusieurs mois, les amoureux ont en effet multiplié les séjours à l'hôpital après d'inquiétantes pertes de sang de la part de Jessica Thivenin. Mais cette dernière peut enfin commencer à voir la lumière au bout du tunnel car d'ici moins d'un mois maintenant, elle rencontrera son bébé.

En attendant, difficile pour la jolie blonde de 31 ans de ne pas être à fleur de peau, notamment lorsqu'elle constate la grande évolution de son fils aîné Maylone (bientôt 2 ans). "J'ai ramené mon fils ici c'était un bébé, et je repars avec un petit garçon, il a tellement grandi...", a-t-elle souligné lundi 16 août 2021 en story Instagram. Une évolution qui lui fait plaisir mais qui lui rappelle également qu'elle n'a pu être présente à ses côtés comme elle l'aurait souhaité. Sans pouvoir contenir ses larmes, Jessica Thivenin a partagé son sentiment de culpabilité : "Je suis passée du rire aux pleurs... J'ai l'impression d'avoir loupé plein de choses parce que je n'ai rien fait. J'avais de la chance qu'il soit avec moi, qu'il y ait mon mari et ma famille pour le promener mais moi je n'en ai pas profité, d'aller dans le jardin, de jouer avec lui... Ce n'est pas grave, je vais me rattraper. Mais il est devenu un petit garçon maintenant."

Toujours avec beaucoup d'émotion, Jessica Thivenin a ensuite trouvé le moyen de relativiser en pensant à tout le chemin éprouvant qu'elle a parcouru et au bonheur qui l'attend. "Je suis contente parce qu'on arrive bientôt à la fin, je ne suis pas triste mais c'était long. On a bientôt fini, on y est arrivé, on pourra profiter tous les quatre", s'est-elle réjouie.