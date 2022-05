Jessica Thivenin jugée trop décolletée, Thibault Garcia voit rouge : "Il est devenu quelqu'un d'autre..."

Après le tournage des Apprentis aventuriers, émission diffusée dès lundi 16 mai 2022 sur W9, Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont rentrés à la maison, à Dubaï, et ont retrouvé leurs deux enfants Maylone (2 ans) et Leewane (9 mois). Mais le couple a bien besoin de se retrouver. Mardi 10 mai 2022, les heureux parents étaient de sortie. Et avant même de quitter leur domicile, ils se sont accrochés à propos de la tenue de la jolie blonde.

Sur Snapchat, Jessica Thivenin filme sa préparation pour ce dîner avec son amoureux. "Ce soir on sort. Je mets une petite robe et des talons. Ça fait longtemps que je ne me suis pas préparée pour sortir !", lance-t-elle. La star des Marseillais de W9 apparaît alors en robe jaune fleurie, bustier et à maxi décolleté. Un look qui ne convient pas à son cher et tendre. Après avoir retrouvé Thibault Garcia dans le salon, elle quitte finalement la pièce. "Je vais me changer. Vous m'avez vue, vous ne me voyez plus. Voilà. Il m'a dit : 'Non, ça ne va pas !' Il n'a plus l'habitude de me voir habillée en robe. J'aimais trop, je trouvais que c'était super joli. Eh bah non...", confie-t-elle.

Quelques minutes plus tard, Jessica Thivenin, que certains jugent métamorphosée par la chirurgie esthétique, fait son retour en robe bleue longueur genou et au décolleté moins sexy. "Du coup, j'ai enfilé cette robe-là, lance-t-elle. Il a un problème avec les décolletés et les jupes un peu courtes. Mais c'est nouveau, ça vient de sortir." Tout près, Thibault Garcia entend et se défend : "Non, ce n'est pas ça. Il faut faire un choix : soit c'est court, soit c'est décolleté (...). Après, c'est mon avis personnel. Tu me le demandes, je te le donnes. Je n'ai pas de problème avec les habits."

C'est alors qu'il est coupé par sa belle. "Si si, tu as un problème en ce moment. Ça fait trois, quatre fois qu'il me fait des réflexions en mode : 'C'est normal qu'on voit les fesses comme ça ?' ou 'Ta robe est trop courte'", lâche-t-elle. Et de poursuivre : "Il est devenu quelqu'un d'autre, je ne comprends pas. Ce sont des robes que j'ai depuis 100 ans dans mon placard..."

Finalement, rien de grave pour le couple qui a passé une superbe soirée avant de rentrer à la maison retrouver leurs deux enfants !