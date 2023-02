Jessica Thivenin méconnaissable après son opération : elle dévoile sa cicatrice, "le plus difficile..."

Jessica Thivenin est méconnaissable en ce moment. Il faut dire que le 8 février 2023, la candidate emblématique des Marseillais (W9) a de nouveau eu recours à une opération de chirurgie esthétique afin de gommer un complexe. Et elle a vite dévoilé le résultat sur son compte Snapchat.

C'est le 7 février dernier que Jessica Thivenin s'est confiée sur l'un de ses complexes. À savoir ses rides d'expression au niveau des joues. La belle brune de 33 ans s'est donc renseignée pour savoir s'il était possible de les enlever. Et son docteur lui a révélé qu'une opération de chirurgie esthétique était possible. Ni une ni deux, la maman de Maylone et Leewane (3 ans et 1 an) a pris rendez-vous pour passer sur le billard. Une opération qui s'est déroulée hier.

Peu de temps après être sortie de l'hôpital, Jessica Thivenin n'avait pas hésité à dévoiler une partie de son visage à sa communauté. L'occasion de la découvrir avec un bandage qui lui entourait toute la tête et le visage boursouflé. "Je gonfle à vue d'oeil. On dirait un ballon d'hélium. Je n'ai jamais ressemblé à ça, même pour mon opération du nez. Mon mari avait gonflé, moi non. Autant vous dire que je suis très très gonflée. (...) "Je suis toute tordue. J'ai un oeil qui est plus petit que l'autre, je suis vraiment éclatée comme jamais. On dirait que je me suis pris un camping-car dans la tête. Pire, on dirait qu'une météorite est venue et qu'elle m'a tapé dans la tête", confiait-elle notamment.

Nouvelle apparition de Jessica Thivenin

Le lendemain, elle a expliqué qu'elle avait de nouveau rendez-vous à la clinique avec son docteur, afin qu'il lui enlève son bandage. C'est désormais chose faite et les internautes ont pu le constater en vidéo. Une fois de plus, Jessica Thivenin s'est en effet dévoilée, en partie puis entièrement. "Sinon je ne vous ai pas montré, il m'a enlevé tout le bandage. Il m'a laissé le scotch qui tend la peau. Ma cicatrice est là sur les côtés. Ce sont les points bleus là ici. Il a tiré la joue d'un côté et de l'autre. Et voilà. Et demain j'enlève les scotchs", a-t-elle confié tout en faisant un gros plan sur sa cicatrice. Elle a également dévoilé qu'elle ne faisait pas peur à ses enfants, contrairement à ce que certains pourraient croire. "Le plus difficile, c'est pour dormir. Il faut dormir sur le dos, tête vers le ciel et j'ai du mal car je dors sur le côté. Je passe des nuits un peu compliquées, mais ça va. Au niveau de la douleur, ça va très bien. Le résultat on ne l'a pas, car il faut attendre que ça dégonfle. (...) J'ai zéro regret. Je sais que ça fera naturel", a-t-elle également confié.

Prochainement, ce sont ses pansements qu'elle va faire retirer. On imagine qu'une fois de plus, elle dévoilera le résultat à ses abonnés.