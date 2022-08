Jessica Thivenin méconnaissable : elle dévoile un nouveau look surprenant !

Elle a débarqué dans le monde de la télé-réalité en 2014, alors qu'elle était en couple avec Julien Tanti. Désormais, Jessica Thivenin est l'une des figures emblématiques des Marseillais de W9. Et en 8 ans, sa vie a bien changé. Elle est désormais mariée à Thibault Garcia et maman de deux adorables enfants : Maylone (2 ans et demi) et Leewane (1 an). Lorsqu'elle n'est pas en tournage, elle partage son quotidien sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'elle a dévoilé un tout nouveau look !

Jeudi 4 août 2022, Jessica Thivenin se saisit de son compte Snapchat. Après avoir partagé quelques instants en famille à la piscine avec son mari et leurs enfants, la belle blonde décide de répondre à une demande visiblement reçue plusieurs fois. Elle publie ainsi une photo sur laquelle elle apparaît méconnaissable ! Exit sa longue chevelure blonde, désormais elle s'affiche les cheveux bruns, presque noirs, avec une frange. "Quand on me demande pourquoi je ne fais pas brune. A cause de ça !", s'amuse-t-elle, sous-entendant qu'elle ne se trouve pas jolie ainsi. Que les fans de la starlette de 32 ans se rassurent : elle n'a pas vraiment changé de look. En effet, il s'agit d'une photo prise dans un magasin vendant des perruques, puisque d'autres modèles semblent disponibles en arrière-plan.

Et puis, le lendemain matin, Jessica Thivenin reprend les vidéos sur le réseau social de partage d'images éphémères : elle réapparait blonde, tout comme avant... ou presque. Elle qui a toujours affiché une chevelure lisse a désormais les cheveux bouclés ! "Je viens de sécher mes cheveux avec le diffuseur. Comme je vous l'ai dit, dans les Apprentis aventuriers je voyais je voyais que ça ondulait un peu. Du coup j'ai mis les produits exprès pour les cheveux bouclés. J'ai tenté, ce n'est pas trop mal. Je pense qu'il faut les dégrader un peu. Mon rêve c'est qu'ils bouclent, mais ils sont raides comme des bâtons", explique-t-elle face caméra. Puis, plus tard dans la journée, elle prend en photo ses cheveux de près, insistant sur le fait qu'il y a "un vrai semblant de boucle", pour son plus grand bonheur.