Jessica Thivenin, photo dossier d'avant la chirurgie : "C'est tellement drôle"

Depuis qu'elle s'est fait connaître du grand public dans la saison 3 des Marseillais, en 2014, Jessica Thivenin (30 ans) a bien changé. Elle assume d'ailleurs à 100% sa métamorphose physique, notamment due à des opérations de chirurgie esthétique, et elle l'a prouvé sur Snapchat, le 21 juin 2020.

À l'époque où elle s'est fait connaître, l'épouse de Thibault Garcia était 100% naturelle et plus jeune. Elle avait donc un visage et une silhouette différents comme ses fans ont pu le redécouvrir sur le réseau social hier soir. Jessica Thivenin a partagé sa photo officielle de la saison 2 des Ch'tis VS Les Marseillais (2015, sur W9). "Mdr la tronche. Oui, oui, c'est moi", a-t-elle commenté son cliché sur lequel on a effectivement bien du mal à la reconnaître.

Le lendemain, la maman de Maylone (8 mois) a commenté ladite photo, très amusée. "Trop drôle la photo que j'aie mise hier. Vous avez vu ma tête ?! On se bonifie en vieillissant, c'est la vérité. Bon merci, la chirurgie esthétique aussi, on a refait la façade par-ci, par-là. Mais franchement, c'est tellement drôle. C'était lors de la deuxième saison des Ch'tis VS Les Marseillais. C'est tellement vieux", a tout d'abord confié Jessica Thivenin. Elle a ensuite répondu aux personnes qui s'interrogeaient sur sa coupe de cheveux. Certains ont cru qu'à l'époque, elle portait une perruque. Mais la jeune femme a assuré que c'était bel et bien ses véritables cheveux. "J'avais les cheveux décolorés, pas de perruque. J'avais la raie en zigzag, le vieux truc. C'était à la mode quand j'étais jeune. Le temps passe trop vite, les gars. Je suis vraiment contente de ce que je suis devenue. Les trois quarts, vous me dites que je suis mieux maintenant, merci, ça me fait plaisir. Les autres qui me trouvaient mieux avant, il faut s'acheter des lunettes quand même. Bon, après, chacun ses goûts, on respecte", a-t-elle conclu, hilare.

Jessica Thivenin n'a jamais caché qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique. "J'ai refait ma poitrine à 24 ans. Ensuite, j'ai refait mon nez et j'ai mis un implant au menton. J'assume !", confiait-elle début juin. Elle a tout de même alerté les jeunes filles qui la suivent contre les dérives. "Ne faites pas n'importe quoi trop tôt. On peut vite se retrouver massacré par la chirurgie esthétique", avait prévenu celle qui a eu très peur après avoir posé son implant au menton.