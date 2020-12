Jessica Thivenin, son mari dragué par une autre : elle le punit et insulte la jeune femme

Pas touche à son mari ! Jessica Thivenin a sorti les griffes ce mardi 1er décembre 2020 via son compte Snapchat. La maman de Maylone (1 an) a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'une feuille avec le numéro d'une mystérieuse femme s'était glissée dans la voiture de Thibault. Sa réaction ne s'est pas faite attendre.

"Est-ce que c'est normal ça ? Mon mari il reçoit des numéros WhatsApp dans la voiture !", a-t-elle déclaré avant de lire les commentaires laissés sur le bout de papier. "'WhatsApp me', des coeurs, 'i'm cute', on va voir le 'cute' que je vais te mettre moi ! Non mais c'est une blague ! Oh les gens ils manquent pas de toupet !", a-t-elle poursuivi face à son compagnon qui tentait de plaider son innocence dans cette affaire.

Jessica Thivenin explique ensuite s'être retenue de partager le numéro de la femme qui a osé draguer son homme, en revanche, elle a mené sa petite enquête à son sujet. "Putain, ça m'a un peu énervé quand même. Je n'apprécie pas que tu te fasses brancher. Donc ce que je viens de faire c'est que je viens de la rajouter sur WhatsApp parce qu'il y a des photos de profil sur WhatsApp bien évidemment, et bah si toi tu es 'cute' moi je suis une bombe ! Elle est dégueulasse. J'ai juste enregistré 'à la pute de Dubaï' mais j'ai pas envoyé de messages. Je voulais juste voir la tête", a-t-elle reconnu très cash.

Pour être certaine qu'une telle situation ne se reproduise plus, la célèbre Marseillaise en vient même à interdire à Thibault de se rendre à la salle de sport, le lieu où il a vraisemblablement tapé dans l'oeil de la jeune femme. "Tu ne vas plus au sport, t'es assez musclé. Une fois que tu auras séché, on verra si tu peux reprendre mais là c'est terminé, stop, tu restes avec moi !", lance-t-elle. Décidément très remontée, Jessica Thivenin termine en rappelant à d'autres éventuelles prétendantes qu'il ne faut pas approcher son mari : "Elles ne voient pas la bague au doigt ? Il ne l'enlève pas, elle est non stop sur le doigt ! Même pour aller se laver, il la garde. Comment tu vas écrire ça ? Ça me rend fou les gens comme ça !"