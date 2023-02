Jessica Thivenin "vidée" et le ventre "creusé" : elle dévoile sa silhouette choquante après une terrible nuit

Habituée à communiquer quotidiennement à propos de sa vie privée, Jessica Thivenin n'a pas peur de se livrer dans les moindres détails sur ses réseaux sociaux... C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait ce vendredi 24 février 2023 après avoir passé l'une des pires nuits de sa vie. Face caméra, la maman de Maylone (né en 2019) et Leewane (née en 2021) est apparue complètement déconfite et la mine très fatiguée. Il faut dire qu'elle et son mari Thibault Garcia ont passé leur nuit sur les toilettes...

Affalée dans son lit, celle qui s'est fait connaître dans Les Marseillais a donné de ses nouvelles. "Je vous explique... Hier j'ai fait des aubergines avec des tomates, au four avec de l'huile d'olive, du thym, de l'ail et tout. On a mangé ça avec mon mari et mon fils. (...) De toute ma vie je ne veux plus jamais manger d'aubergines et je ne veux plus en entendre parler. Cette nuit je commence à être pas bien, à avoir des nausées, à me sentir et tout... Mon mari pareil. On a vomi toute la nuit ! Je ne sais même pas le nombre de fois que j'ai vomi, peut-être une dizaine de fois", a-t-elle raconté avant d'entrer un peu plus dans les détails : "Pareil, toilettes... On s'est vidés aux toilettes, je vous dis pas la diarrhée... On va y aller cru et franchement, à un moment donné c'était même plus gérable ça sortait de partout. Enfin vraiment une catastrophe !"

Un ventre "creusé"

Si Jessica Thivenin et son mari ont été très malades, le petit Maylone a heureusement échappé à cette indigestion. "J'étais mal à en avoir des nausées, des sueurs et des frissons", a précisé la star de télé-réalité. Mais le pire se voit surtout au niveau de son ventre. Déjà critiquée sur son poids par le passé, la jolie blonde craint de nouvelles critiques. Pourtant, elle n'a pas hésité à se dévoiler une nouvelle fois en petite tenue. "Mon ventre est complètement rentré ! Je suis vide. (...) Regardez, il y a carrément un creux. On dirait que j'ai bu du Destop... Je vous jure les canalisations sont archi vides ! Je suis pas bien", a-t-elle ajouté en soupirant de fatigue.

Fort heureusement le week-end devrait se passer sous de meilleurs auspices puisque la petite famille doit s'envoler prochainement pour les Seychelles !