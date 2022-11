"Tu ressembles à rien" : Jessica Thivenin attaquée sur son poids, sa réponse est parfaite

Trop maigre, trop musclée, trop refaite... Les candidats de téléréalité sont les cibles idéales des internautes malveillants et adeptes de la critique facile sur les réseaux sociaux. Quiconque est déjà apparu dans des émissions comme Les Marseillais, les Cinquante ou 10 couples parfaits a forcément (et tristement) déjà fait l'objet de remarques au sujet de son physique. Un fléau que le temps ne semble pas arranger, en dépit des interventions des principaux intéressés pour faire taire leurs détracteurs.

À ce niveau-là, Jessica Thivenin n'est pas au bout de ses peines. La Marseillaise, devenue maman de deux enfants nés de son mariage avec Thibault Garcia, affiche une silhouette plutôt frêle à chacune de ses apparitions à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Si cette allure la rend fière, les internautes ne sont apparemment pas de cet avis. Pour beaucoup, la mère de Maylone, 3 ans et Leewane, 1 an, est trop maigre au point de ne plus "ressembler à rien" et de soupçonner une anorexie chez Jessica Thivenin.

En dépit de ses nombreuses prises de parole à ce sujet, la femme de Thibault Garcia est de nouveau confrontée à d'éternelles remarques désagréables sur son poids. Lassée de ces attaques, elle n'a pu s'empêcher de leur répondre sur Snapchat (dont Voici dévoile des captures) et à leur image, elle n'a pris aucune pincette : "Pour certains je suis anorexique, je ressemble à rien, mon corps est horrible, faut que je mange, je suis malade... c'est hyper fatiguant. Sachez que je me sens bien dans mon corps."

"Arrêtez d'inventer !"

Jessica Thivenin a ensuite expliqué avoir eu de gros complexes avec son corps après avoir accouché de sa fille. Elle a donc choisi de faire attention pour retrouver son corps d'avant : "Je ne me sentais pas bien alors oui j'ai fait attention et je fais encore attention pour la cellulite. Et là, mon corps me convient très bien. [...] Lâchez les gens, je vois des gens qui disent que je suis malade voire anorexique mais arrêtez d'inventer, j'ai juste fait attention pour perdre tous ces kilos et maintenant je suis bien, stabilisée. Arrêtez de juger, c'est fatiguant, chacun fait ce qu'il veut, le principal est d'être bien." Une réplique qui fait mal !