Thibault Garcia hurle sur son fils Maylone : des images dévoilées, les internautes sous le choc

"Pas la peine de gueuler. En le disant calmement ça marche tout autant", "Mais quelle honte, je n'ai jamais crié aussi fort sur un enfant de 3 ans. Pas besoin de hurler pour leur faire comprendre les choses", "Là il gronde pas il hurle dessus", "Il a un gros problème le mec. Il y a des façons intelligentes pour faire comprendre à un enfant de cet âge qu'il a fait une bêtise", peut-on notamment lire. D'autres ont tenu à prendre sa défense en expliquant que c'était normal de gronder un enfant de temps en temps. A chacun son avis donc !

Cela n'empêchera pas Thibault Garcia de vivre sa vie comme il l'entend. Pour preuve, il n'a pas pris le temps de réagir à cette petite polémique. En revanche, il avait souhaité s'exprimer concernant celle de sa petite séparation avec Jessica Thivenin. "Il me répond 'tu me saoules, j'en ai marre, je veux faire ma vie sans toi. De toute façon le problème est plus profond que ça je ne t'aime plus. Je lui ai dit qu'on ne peut pas rester ensemble, après ça. Il est d'accord (...) il me demande si on peut stopper la grossesse, car il ne veut plus de cet enfant dans ces conditions, mais je refuse de me séparer du bébé qui vit en moi", a notamment écrit Jessica Thivenin dans son ouvrage Mes enfants, mes batailles (sorti le 21 juin dernier). Une révélation que le charmant brun de 31 ans a bien entendu validée avant la parution. "Si ça ne m'avait pas plu, je lui aurais dit de supprimer. Je savais que j'allais peut-être en prendre plein la tête mais ce sont des choses qui se sont vraiment passées, des choses que j'ai vraiment dites. Je les assume", a-t-il récemment confié à Voici. Il en a aussi profité pour une fois de plus nier en bloc les rumeurs d'infidélité.