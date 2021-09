Jessica Thivenin : Son ventre déjà plat, 2 semaines après la naissance de Leewane

Jessica Thivenin avait elle même justifié sa perte de poids rapide, toujours sur Instagram. "Hier j'ai mis une photo. J'avoue que j'ai perdu beaucoup de poids. Mais déjà pendant ma grossesse, je n'étais pas énorme, a-t-elle expliqué aux internautes. J'ai vécu une grossesse à stress, j'étais très stressée, pas du tout sereine. Donc forcément, j'ai pris le même poids qu'une personne normale. J'ai vécu un accouchement, ma fille est partie en néonatalogie avec l'oxygène... Forcément tu perds du poids avec ce stress."

Jessica Thivenin a effectivement vécu une grossesse difficile. Alitée pendant de longues semaines, la jeune maman a accouché bien avant son terme. Son bébé a ensuite été suivi de près par le service néonatalogie, avant de sortir de l'hôpital.

Toujours sur Instagram, Jessica avait révélé qu'elle ne ferait plus d'enfant. "Maintenant, je sais que je peux aimer un enfant autant que Maylone. Je pense que je vais vraiment me chauffer à en faire plein d'autres, avait-t-elle d'abord ironisé dans sa story du samedi 28 août 2021. Non je rigole, c'était une blague. Mais c'est vrai, je rassure toutes les mamans qui vont avoir un autre enfant, vraiment vous allez l'aimer autant. Moi par contre, je ferme la boutique ! Stop, fini ! C'est quelque chose de merveilleux, de magnifique, j'ai toujours voulu avoir un garçon et une fille, donc ça suffit pour moi, j'en reste là, mais c'est que du bonheur".