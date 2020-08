Jesta Hillmann enceinte : première photo de son ventre arrondi

Purepeople a eu l'occasion d'interviewer Jesta dans le cadre de la promotion de Mamans & Célèbres, de retour avec des inédits à partir du 17 août, sur TFX. C'était l'opportunité d'en savoir un peu plus sur cette deuxième grossesse qui était désirée, mais arrivée plus tôt que les amoureux ne le pensaient : "On s'était dit qu'on attendrait que Juliann ait un an. Son anniversaire étant en juillet, on a donc décidé qu'on laisserait passer l'été, mais finalement on n'a pas pu attendre. Franchement, on avait trop hâte. On s'est dit que ça ne servait à rien d'attendre deux ou trois mois de plus était donné qu'on en avait vraiment envie maintenant. Et puis en plus ça a marché du premier coup !"

Comme pour Juliann, Jesta vit pour l'heure une grossesse de rêve. Pas de vomissements ni de douleurs, et elle prie pour que cela continue. "Je ne me sens pas plus fatiguée que si je n'avais pas d'enfant", a-t-elle ajouté. De préférence, Benoît et elle préféreraient avoir un autre petit garçon. "Si on a une petite fille, on sera aussi très heureux car c'est le choix du roi. Mais comme nos deux enfants auront moins de 2 ans d'écart, on s'est dit que si c'est un garçon ils seront copains. On annoncera bien sûr le sexe à nos abonnés", a-t-elle conclu.