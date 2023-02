Jesta Hillmann paniquée : elle fait une terrible découverte et lance un appel à l'aide

C'est le pire scénario qui pouvait lui arriver ! Alors qu'elle prépare activement ses prochaines grandes vacances, Jesta Hillmann a malheureusement constaté qu'elle avait égaré son passeport, document qu'elle est bien obligée d'avoir pour quitter le sol français.

Après cette bien mauvaise découverte, ce fut naturellement la panique pour la jeune maman de 30 ans. Alors, ni une ni deux, elle s'est saisie de son compte Instagram pour demander des conseils à sa communauté. "Help les amis, on a une urgence", a-t-elle commencé. Et d'expliquer son problème : "Passeport perdu et départ aux USA dans trois semaines... Que faire ? Si quelqu'un a des idées je suis preneuse".

Nul doute que Jesta Hillmann a rapidement reçu des réponses à ses questions. Mais la situation reste délicate. Et pour cause, afin d'obtenir ou renouveler son passeport, le meilleur moyen est de s'adresser directement à la préfecture ou la sous préfecture et présenter sa demande en personne avec tous les papiers nécessaires. Mais le délai de livraison peut largement varier et parfois atteindre plusieurs semaines. Seule solution : faire une demande en urgence. La procédure se dit alors "express" et peut permettre de recevoir un passeport d'une validité d'un an dans les 48 heures. Il faut cependant justifier d'une "bonne raison" pour avoir recours à cette procédure.

Pas de troisième bébé en vue

La femme de Benoît Assadi semble néanmoins avoir retrouvé le sourire peu de temps après son appel à l'aide comme en témoigne la suite de ses stories Instagram. Elle y partageait d'adorables instants avec ses enfants Juliann (3 ans) et Adriann (2 ans). Deux bambins qui la comblent de bonheur mais qui lui prennent également beaucoup d'énergie. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Jesta Hillmann n'envisage pas tellement d'avoir un troisième bébé. "Les six premiers mois sont très durs émotionnellement, niveau charge mentale, niveau organisation, les nuits... tout ça, je ne m'en sentirai plus capable, je pense honnêtement, de le revivre", avait-elle confié pour le podcast The Parents Show.