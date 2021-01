Jesta Hillmann : Son jeune fils testé par PCR, elle dévoile le résultat

Depuis quelques jours, Jesta Hillmann s'inquiétait pour son fils Juliann (né le 16 juillet 2019). Malade, le petit garçon souffrait de toux mais aussi de fièvre. Après s'être rendue chez le médecin avec son fils, l'ancienne candidate de Koh-Lanta avait indiqué sur Instagram le 29 janvier 2021 : "Je vous donne des nouvelles de l'état de Juju. Hier il a fait une prise de sang. Il a passé un test PCR aujourd'hui même si le pédiatre ne pense pas que ce soit la Covid-19. Il nous a dit vu que la fièvre continue on va quand même analyser cette piste. Donc voilà on a les résultats demain."

Rapidement, Jesta et son mari Benoît Assadi ont reçu les résultats du test PCR de Juliann. Il est négatif ! Un soulagement pour le couple qui s'était rencontré dans la saison 16 de Koh Lanta, L'île au trésor et qui s'apprête à accueillir son second enfant, un petit garçon.

Rassurante, la jeune femme a également précisé les modalités du test PCR pour les enfants. "Pour Juju c'était tellement rapide, je crois il n'a même pas compris qu'on lui a mis quelque chose dans le nez. C'était tellement rapide je vous promets. Pour ceux qui doivent passer par là pour leur enfant, ne vous inquiétez pas. Après évidemment, chaque enfant est différent mais Juju il a rien vu il a même pas compris qu'on lui a mis un truc dans le nez que c'était déjà sorti."

Il ne reste plus qu'à souhaiter un bon rétablissement au petit garçon qui reste, malgré ses symptômes, de "très bonne humeur" et surtout doté d'un "gros appétit" selon sa maman.