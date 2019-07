Jesta (Koh-Lanta) : Silhouette pas tout à fait retrouvée, 2 semaines après bébé

Le 15 juillet 2019, Jesta donnait naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Juliann, fruit de ses amours avec son mari Benoît, rencontré sur le tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) en 2016. Quasiment deux semaines après son accouchement, l'heureuse maman dévoile sa nouvelle silhouette pas encore tout à fait retrouvée.

C'est dimanche 28 juillet 2019 que Jesta s'est affichée en petite robe, main sur son ventre encore légèrement arrondi. "13 jours après l'accouchement j'ai encore un petit ventre d'amour du coup on reste sur les robes de grossesse", a-t-elle écrit.

Puis, lors d'une session questions/réponses toujours en story sur le réseau social de partage d'images, l'aventurière toulousaine a fait quelques confidences, révélant notamment ne pas envisager de diète pour l'instant. "Pas de régime car j'allaite mais je reprends une alimentation saine et équilibrée, pour lui et pour moi", a-t-elle confié. Quant à la reprise du sport, ce ne sera "pas avant un bon moment".

Rappelons que durant ses neuf mois de grossesse, Jesta a pris 26 kilos. "Je sais que c'est beaucoup de poids en plus mais je n'ai jamais caché ma passion pour la bouffe donc cette prise de poids est sans surprise pour moi ! J'ai toujours eu une morphologie longiligne grâce à mon 1m78 et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis une vraie gourmande, avait-elle déclaré sur Instagram en juin dernier. J'adore manger et ça depuis 27 ans d'ailleurs. Il me reste trois petites semaines maximum et il est fort probable qu'on atteigne les 30 kilos sans pression !"

Après la naissance de son petit Juliann, qui mesurait 52,5 cm pour 3,720 kg à sa venue au monde, Jesta a déjà perdu plusieurs kilos. Dans les semaines à venir, la belle partagera l'évolution de sa silhouette avec ses followers !