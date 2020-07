Jigme Khesar et Jetsun Pema du Bhoutan : Le nom de leur 2e prince dévoilé

Plus de trois mois après la naissance de leur deuxième enfant, le roi et la reine du Bhoutan ont finalement dévoilé son nom. Le 30 juin 2020, Jigme Khesar et son épouse Jetsun Pema ont annoncé sur leur compte Instagram qu'ils avaient baptisé leur deuxième petit garçon Jigme Ugyen Wangchuck ou Gyalsey ("prince") Ugyen Wangchuck. Un nouveau-né qui a vu le jour le 19 mars 2020 au palais Lingkana de Thimphu, la capitale du pays.

Pour accompagner cette annonce officielle, le roi et la reine ont partagé plusieurs nouvelles photos à quatre, avec son bébé et son fils aîné, le prince Jigme Namgyel Wangchuck (4 ans). Le couple royal a choisi de publier le faire-part mardi à l'occasion de l'anniversaire du maître bouddhiste Guru Rinpoché. Comme cela a été précisé sur Instagram, Jigme Khesar, sa femme Jetsun Pema, leurs fils et plusieurs représentants du gouvernement et des forces armées se sont réunis au monastère Tashichho Dzong, à Thimphu, pour une cérémonie religieuse officielle.