Jigme Khesar et Jetsun Pema du Bhoutan présentent enfin leur 2e prince

Sur la série de clichés, la petite famille de quatre apparaît heureuse en tenue traditionnelle. L'aîné du couple régnant, le prince Jigme Namgyel Wangchuck (4 ans), semble déjà partager une jolie complicité avec son petit frère. La naissance de ce dernier avait déjà été annoncée sur le compte Instagram de la reine Jetsun Pema en mars dernier : "Nous sommes honorés d'annoncer la naissance du second enfant royal de Leurs Majestés le roi et la reine, un prince, le 19 mars 2020, qui correspond au 25e jour du premier mois de l'année du rat de métal, au palais Lingkana, à Thimphu. Sa Majesté et le royal bébé sont en bonne santé, et Son Altesse Royale le Gyalsey [le prince Jigme, NDLR] était ravi de rencontrer son petit frère.

Il avait été ajouté : "Bien que cela reste une occasion très heureuse pour la famille royale et le peuple du Bhoutan, Leurs Majestés souhaitent rappeler à tous les Bhoutanais d'être attentifs, responsables et solidaires les uns les autres face au Covid-19." Seuls 43 cas de coronavirus ont été recensés dans le pays depuis le début de la crise sanitaire. La pandémie n'a fait aucun mort à ce jour.