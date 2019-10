Jim Carrey : Déjà la rupture avec Ginger Gonzaga, il est de nouveau célibataire

La nouvelle vient de tomber ! Jim Carrey (57 ans) est de nouveau célibataire selon Us Weekly. Alors qu'on le croyait fou amoureux de Ginger Gonzaga (34 ans), le couple n'aura finalement pas duré. L'acteur de 57 ans avait officialisé avec l'actrice le 6 janvier 2019 sur le tapis rouge des Golden Globes. Les amoureux apparaissaient alors très proches l'un de l'autre. Les fans de Jim étaient tombés immédiatement sous le charme de cette jeune femme qui a fait des apparitions au cinéma dans les films Ted et Le Mariage de mon ex.

Ginger Gonzaga avait aussi joué dans les séries I'm Dying up Here, Grace & Frankie, Wrecked ou encore Anger Management. L'acteur du film The Mask avait rencontré sa nouvelle chérie sur le tournage de la série Kidding pour laquelle il était nommé en tant que meilleur acteur (finalement remporté par Michael Douglas). Aucun des deux intéressés ne s'est pour l'instant exprimé, la raison de leur séparation reste donc pour le moment un mystère.

Une mauvaise nouvelle pour Jim qui semblait pourtant retrouver la joie de vivre après le suicide tragique de son ex-petite amie Cathriona White. La jeune femme avait été retrouvée morte le 28 septembre 2015. Une lettre de suicide adressée à Jim était sur les lieux du décès ainsi que de nombreux médicaments. Désespérée du "break" initié par Jim Carrey, la jeune femme irlandaise s'était donné la mort à seulement 30 ans. Un épisode très douloureux pour l'acteur américain qui a ensuite subi de nombreuses accusations de l'ex-mari et de la famille de Cathriona.