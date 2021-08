JO 2020 : Rafael Nadal recadre Novak Djokovic après son pétage de plombs

Ce sont de rares images que les téléspectateurs ont pu voir, samedi 31 juillet 2021. A Tokyo, où se déroulent les Jeux Olympiques, le joueur de tennis Novak Djokovic a perdu ses moyens ! Alors qu'il affrontait l'Espagnol Pablo Carreno Busta pour la médaille de bronze, le Serbe de 34 ans, champion du monde et grand favori, s'est planté le match et a perdu son sang froid. Face à sa défaite (6-4, 6-7, 6-3) le joueur a laissé exploser sa colère et a violemment jeté sa raquette dans les tribunes... heureusement vides ! Mais ce n'est pas tout. Après avoir changé de côté avec son adversaire, l'époux de Jelena Ristic a fracassé sa deuxième raquette contre la barre en métal du filet.

Un triste spectacle où rage et déception se mêlent, qui a laissé les commentateurs sans voix. Rafael Nadal, devant la défaite amère de son camarade Djokovic, a déclaré lors d'une interview à l'agence de presse EFE, d'après Welovetennis : "C'est étrange que quelqu'un ayant autant de succès réagisse de cette façon de temps en temps, mais au final il est très compétitif ".