Joakim Noah et Lais Ribeiro en lune de miel : maillot string et baisers passionnés, c'est chaud à Rio !

Après le mariage, place aux vacances et à la lune de miel. Le 13 juillet dernier, Joakim Noah (37 ans) et Lais Ribeiro (31 ans) se sont mariés lors de festivités qui ont pris place sur la plage de Trancoso au Brésil. Fiancés depuis septembre 2019, ils ont pu compter sur le déplacement de tous leurs proches et le clan Noah était au complet. Une grosse d'amour et de fête qui les accompagneront toute leur vie. Et pour que la fête continue, le couple prolonge avec une lune de miel paradisiaque.

C'est sur la plage de Rio de Janeiro au Brésil que les jeunes mariés ont été photographiés le 2 août dernier. Maillot de bain string vert, Lais Ribeiro était superbe et dévoilait ses courbes idylliques, aux côtés de son mari. Les amoureux ont été vus s'amusant dans les vagues, ou échangeant sur leurs transats sur la plage. Après quelques fous rires, et quelques discussions interminables, ils ont même été surpris partageant quelques baisers passionnés. Leurs premiers jours de mariage semblent très bien se dérouler.

Lune de miel à sensations fortes

Le lendemain, Joakim Noah et sa femme Lais Ribeiro sont allés faire une balade en bateau avec des amis, toujours au large de Rio de Janeiro. À deux ou à plusieurs, ils ne semblent que rarement s'ennuyer. C'est au quatre coins du Brésil qu'ils ont décidé de vivre cette lune de miel. Avant Rio, ils ont fait une halte sportive sur l'île de Chapada Diamantina - Bahia. Accros à l'adrénaline, mari et femme ont osé un exercice périlleux : descendre en rappel le long d'une immense et vertigineuse falaise, les chutes d'eau de Hasing. Désormais, les émotions fortes sont derrière eux, et ils peuvent enfin chiller un peu sur une plage de sable chaud.

Lais Ribeiro a été en couple avec un autre basketteur

C'est l'un des mariages de l'année. Et cette belle histoire d'amour qui a commencé il y a près de quatre ans entre Joakim et Lais, qui ont officialisé leur relation à l'automne 2018. Et avant cette belle idylle, la Brésilienne de 31 ans a connu d'autres histoires importantes dans sa vie, notamment avec un autre basketteur très connu. Devenue maman à seulement 18 ans d'un petit garçon atteint d'autisme, elle a en effet été en couple à partir de 2014 avec Jared Hoffman.