Joaquin Phoenix bientôt papa : Rooney Mara est enceinte

Joaquin Phoenix et Rooney Mara se sont rencontrés en 2013 sur le tournage du film Her, de Spike Jonze, mais la romance entre les deux stars n'a commencé que quatre ans plus tard : "Elle est la seule fille que j'ai jamais cherchée sur internet, avait confié l'acteur de 45 ans au magazine Vanity Fair, en novembre dernier. Nous étions juste amis, par mail. Je n'avais jamais fait ça. Regarder une fille en ligne." Le comédien et activiste en faveur de la cause animale a même pensé que sa partenaire de tournage le méprisait, avant de comprendre qu'elle était simplement timide et qu'elle l'appréciait elle aussi.