Joe Biden : Son fils Hunter auteur de vidéos X, toxicomane et addict aux prostituées ?

Accro aux prostituées, toxicomane et père ingrat ? Hunter Biden, le fils du présidentJoe Biden, est au coeur d'un énorme scandale récemment révélé par le Dailymail. Tout part d'un ordinateur laissé en réparation en avril 2019 par Hunter dans la ville de Wilmington. Ayant apparemment oublié de venir récupérer son ordinateur portable, les informations du disque dur avaient fuité et déclenché un scandale avant l'élection présidentielle américaine en octobre 2020. À l'époque, Joe Biden et ses collaborateurs avaient dénoncé ces informations comme étant totalement fausses. Selon eux, ces "mensonges" étaient l'oeuvre des services secrets russes (on connaît d'ailleurs l'inimitié entre Vladimir Poutine et Joe Biden). De grands médias mainstream mais aussi les géants Twitter et Facebook avaient également affirmé que ces accusations étaient "de la désinformation russe".

Curieux de connaître le fin mot de cette histoire, Dailymail a décidé d'enquêter sur cette affaire et s'est procuré une copie du disque dur qu'ils ont envoyé aux meilleurs experts en cybercriminalité de la société Maryman & Associates afin d'analyser les données et de déterminer si le contenu de l'ordinateur portable était bel et bien réel. Le rapport a indiqué que les données du disque dur "semblent authentiques" et qu'après une recherche approfondie de son contenu à la recherche de signes révélateurs de falsification, ils n'avaient trouvé "aucune preuve" de falsification (par les Russes ou par quiconque).

Des centaines de photos de femmes nues

Alors que se trouve-t-il exactement dans ce mystérieux disque dur ? 103000 sms, 154000 e-mails et plus de 2000 photos qui pourraient révéler de sombres secrets d'Hunter. "Le disque dur contient des centaines de photos de femmes nues et de selfies nus de Hunter, ainsi que des dizaines de vidéos", indique le DailyMail. Apparemment très friand de prostituées, Hunter aurait réalisé plusieurs vidéos X dont certaines ont été publiées sur le site Pornhub. On découvre également de la drogue et un cliché où Hunter apparaît édenté avec la "bouche de meth", une infection dentaire qui touche ceux qui abusent de drogues comme le crack. On découvre également des photographies de voitures de luxe ainsi que la preuve d'une location à 12 000 dollars par mois (alors qu'Hunter a été jugé en 2019 par un juge de l'Arkansas pour ne pas avoir payé la pension alimentaire de sa fille). Visiblement pas très préoccupé par l'avenir de son enfant, Hunter aurait souhaité se servir dans le compte dédié à ses études à l'université pour rembourser ses propres dettes. Dans d'autres documents, on découvre qu'Hunter aurait échappé à de multiples condamnations, notamment pour possession d'armes, et qu'il aurait "supplié" son père de se présenter à la présidence des États-Unis pour "sauver" sa réputation.

En pleine promotion de son autobiographie baptisée Beautiful Things, Hunter n'a étrangement pas parlé de toutes ces informations dans son ouvrage où il prétend pourtant s'y présenter à coeur ouvert. Récemment interviewé par CBS, il aurait par ailleurs indiqué qu'on lui aurait volé l'ordinateur portable au coeur de l'affaire. "Il pourrait y avoir un ordinateur portable qui m'a été volé. Il se pourrait qu'on m'ait piraté. Il se pourrait que ce soit les services secrets russes. Il se pourrait qu'on me l'ait volé ou qu'on m'ait volé un ordinateur portable", a-t-il annoncé, reprenant exactement la même défense que son père quelques mois auparavant.

L'ensemble des photographies et documents sont disponibles sur le site Dailymail.