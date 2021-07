Joe Dassin marqué par la mort de son fils : Joshua est décédé alors qu'il n'était qu'un bébé

Il est l'un des plus grands chanteurs français du 20ème siècle. Joe Dassin, disparu en 1980 à seulement 41 ans, a une discographie à rendre jaloux n'importe quel artiste. France 3 l'a bien compris et ce vendredi 30 juillet, la chaîne du service public présente l'émission 300 choeurs chantent dans laquelle des artistes vont reprendre les plus belles chansons de Joe Dassin. Parmi les invités on retrouve Hélène Ségara, Patrick Bruel, Louane ou encore Anggun. Une très belle soirée en compagnie des deux fils de l'artiste, Jonathan et Julien.

S'il a eu deux fils de sa relation avec Christine Delvaux, sa deuxième compagne, Joe Dassin a été marié pendant plus de 10 ans avec Maryse Massiera, qu'il épouse en 1966. Ensemble, ils ont connu un terrible drame. Leur premier enfant est né grand prématuré le 12 septembre 1973. Une naissance trop précoce pour le petit Joshua, qui n'a vécu que 5 jours. Une terrible épreuve pour le couple qui ne s'en remettra jamais vraiment.

Une période noire s'en suit pour Joe Dassin puisque les deux albums qu'il sort à la suite de ce drame, Treize Chansons Nouvelles (en 1973) et Le Costume Blanc (en 1975) sont des "échecs cuisants" pour le chanteur, selon France Dimanche. Finalement, en mai 1977, Joe Dassin et Maryse décident de divorcer à l'amiable, mettant fin à un mariage marqué par la mort tragique du petit Joshua.

Le chanteur né à Brooklyn finit par assouvir son rêve de paternité quelques années plus tard avec la naissance de Jonathan en 1978 et de Julien en 1980. Il meurt d'un infarctus le 20 août 1980, quelques mois seulement après la naissance de Julien, lors de vacances à Tahiti.

