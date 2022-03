Joël Dicker de retour avec L'Affaire Alaska Sanders : "J'avais ce projet de trilogie depuis le début..."

Dix ans après l'énorme succès de La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, Joël Dicker est de retour avec L'Affaire Alaska Sanders, son sixième roman, sorti en France jeudi 10 mars 2022.

Dans ce nouveau livre, l'écrivain Marcus Goldman et le policier Perry Gahalowood font à nouveau équipe pour débusquer le vrai coupable d'une vieille affaire dans le New Hampshire, que l'on croyait élucidée depuis longtemps. Même ambiance provinciale, mêmes allers-retours entre passé et présent. Et les critiques semblent apprécier L'Affaire Alaska Sanders. "Un tsunami de rebondissements et de fausses pistes, un Himalaya de suspense, un Everest d'émotion", selon RTL. "Il est impossible de lâcher le nouveau Joël Dicker (...) Une aventure passionnante", estime Le Parisien.

En pleine promotion, le talentueux écrivain suisse de 36 ans s'est entretenu avec Purepeople. L'occasion pour Joël Dicker de nous donner les clefs de L'Affaire Alaska Sanders, qui se trouve en réalité être le deuxième tome d'une trilogie. Le premier étant L'affaire Harry Quebert, et le troisième Le Livre des Baltimore, paru en 2015.

"J'avais ce projet de trilogie depuis le début (...) j'avais envie de prolonger cette aventure, j'ai eu envie que ça dure sur 3 livres (...) c'était une étape importante pour moi d'aller au bout de cette envie et de faire cette trilogie", nous confirme le charmant auteur.

Joël Dicker se défend également d'être le même personnage que son désormais célèbre héros, Marcus Goldman : "Il y a des éléments de moi dans Marcus, mais tout comme dans les personnages de Perry et d'Alaska (...) ce sont des personnages qui viennent forcément de moi". Marié, l'écrivain balaye néanmoins tout parallèle entre sa vie sentimentale et celle, plus décousue, de son héros.

Sans dévoiler trop l'intrigue de ce nouveau roman, les lecteurs auront le plaisir de retrouver de nombreux personnages introduits dans les précédents tomes. Harry Quebert sera-t-il de la partie ? Rendez-vous en librairie pour le découvrir !

Pour regarder l'interview complète de Joël Dicker, direction notre diaporama ci-dessus !