JoeyStarr, cette scène hallucinante avec son ex Béatrice Dalle : l'actrice a "débarqué chez la meuf" du rappeur

JoeyStarr fête ses 55 ans ce 27 octobre 2022, naviguant comme peu d'artistes autant dans l'univers du rap que dans celui de la comédie. Le fameux Remplaçant de TF1 est un quinquagénaire fringant et flamboyant mais quelque peu assagi depuis ses débuts en tant que moitié du groupe de rap NTM. En amour aussi, l'artiste n'a jamais fait les choses à moitié, ce qui a conquis une femme aussi entière que lui, Béatrice Dalle. Le duo volcanique était l'invité de C à vous en 2019 et s'était épanché sur les débuts de cette relation électrique.

Pour Anne-Elisabeth Lemoine, Béatrice Dalle s'était remémorée avec grand plaisir sa première rencontre en 1999 avec Didier Morville, véritable nom du rappeur. Séparés en 2005 mais toujours complices, ils gardent un beau souvenir de leur idylle. "Je regardais la télé, il y a un clip Authentik, et je me suis dit, 'moi je vais aller voir sa meuf - j'avais un homme à cette époque-là', c'est pas la peine d'insister les gars, j'ai trouvé l'homme de ma vie.' Et je peux dire la même chose pour lui", racontait avec son bagout l'héroïne de 37,2 le matin. Après s'être dit "je vais aller le chercher chez lui", elle est passée des paroles aux actes, ce qu'avait confirmé JoeyStarr.

Le papa de Mathis, 17 ans, Khalil, 15 ans et Marcello, 7 ans s'était souvenu de cette histoire "magnifique" : "J'étais comme un marmot devant ma télé avec ma gonzesse. On sonne à l'interphone. (...) Béatrice est venue, elle était dans la chambre. A l'époque j'étais avec une femme... une musicienne et mannequin, très chaloupée", précisait JoeyStarr qui s'était fait couper par son amie : "Ah mais j'en avais rien à foutre." Pendant cette première entrevue, Béatrice Dalle est restée "très classe" selon son ex qui concluait, devant l'assistance passionnée par leur histoire : "On a beaucoup été dans le raccourci."

Dans le documentaire La story de NTM diffusée sur Cstar le 21 octobre dernier, Béatrice Dalle expliquait aussi avoir eu un coup de foudre humain et artistique. "Déjà j'aimais la musique. C'est ce qui m'a attirée, explique-t-elle. Et quand je l'ai vu lui, je me suis dit : 'Bon, allez. C'est plus la peine de réfléchir." L'infidélité du monsieur n'a pas tant affecté l'actrice qui s'en souvient avec un humour trash : "Je me souviens de l'avoir pris en flag. J'ai dit à la fille : 'Toi t'as confondu un truc. Il t'a baisée sur une poubelle avec ses potes et moi je suis sa femme. Donc on n'est pas dans la même catégorie'." Si le couple a rompu après une décennie de passion, il reste très complice, osant des baisers sur la bouche en guise de message d'anniversaire.