Béatrice Dalle séparée de JoeyStarr, infidèle : elle l'a grillé en plein acte... sur une poubelle !

Ils se sont aimés pendant des années, une décennie environ... et en conservent un très joli souvenir. C'est pourquoi Béatrice Dalle a accepté, avec grand plaisir, d'évoquer son ancien compagnon JoeyStarr dans le documentaire inédit La Story de NTM, diffusé le vendredi 21 octobre 2022 sur la chaîne CStar. Séparés depuis 2005, quand la comédienne a choisi d'épouser un homme détenu en prison - elle avait été mariée, auparavant, au peintre Jean-François Dalle -, les deux ex entretiennent toujours une belle relation amicale.

Il t'a baisé sur une poubelle avec ses potes

On ne peut pas dire qu'elle soit rancunière. A l'époque où le groupe NTM connaissait gloire et succès, ses membres attiraient la ferveur des fan, mais aussi la séduction des femmes. Ce que Béatrice Dalle a pu constater, de ses yeux, alors qu'elle était la compagne de JoeyStarr - Didier Morville, de son vrai nom. "Je voyais que quand les meufs des gars étaient pas là... Wow. Ça dansait, les souris, raconte-t-elle dans La Story de NTM, comme le rapportent nos confrères de Télé-Loisirs. Moi je me souviens de l'avoir pris en flag. J'ai dit à la fille : 'Toi t'as confondu un truc. Il t'a baisé sur une poubelle avec ses potes et moi je suis sa femme. Donc on n'est pas dans la même catégorie'. Et à ça Didier avait répondu : 'Je vous avais dit que ma femme était une enclume'."

Pour JoeyStarr, Béatrice Dalle avait eu un coup de foudre humain et artistique. "Déjà j'aimais la musique. C'est ce qui m'a attirée, explique-t-elle. Et quand je l'ai vu lui, je me suis dit : 'Bon, allez. C'est plus la peine de réfléchir. Il est pour moi'. En plaisantant, je disais que j'étais une 3e NTM. A partir du moment où j'ai rencontré Didier, en 1994, j'ai été à tous les concerts. Pas parce que je suivais mon mec, je suis pas une dingue. Mais parce que j'aimais tellement leur musique ! Je connaissais tous les morceaux. Je leur avais dit aux deux : 'S'il manque un de vous, je peux le remplacer tellement je connais tout !" Des ruptures aussi réussies, tout le monde en rêve. Pour le dernier anniversaire de JoeyStarr, Béatrice Dalle avait carrément posté, sur Instagram, une photographie sur laquelle ils s'embrassaient sur la bouche. La belle époque...