"Ç'a été douloureux pour lui" : Béatrice Dalle se confie sur ce qui a gâché son premier mariage

A 57 ans, Béatrice Dalle a eu une vie amoureuse bien remplie ! Elle a connu de médiatiques histoires d'amour, comme avec le rappeur JoeyStarr, et de plus discrètes. Interrogée par Gala, l'actrice a notamment évoqué son tout premier mariage, rapidement plombé par sa notoriété soudaine.

En 1985, Béatrice Cabarrou épouse le peintre Jean-François Dalle, un homme dont elle garde aujourd'hui encore le nom. C'est la même année qu'elle devient une star de cinéma grâce à son rôle dans le film 37°2 le matin du défunt réalisateur Jean-Jacques Beineix. L'année d'après, conviée au Festival de Cannes, elle découvre alors à quel point elle a gagné en notoriété quand elle se retrouve "évacuée par les flics" à cause d'émeutes sur les marches ! "Je trouvais ça cool. Je ne me posais aucune question par rapport à cette célébrité qui me tombait dessus comme ça, je trouvais juste très agréable d'être traitée en princesse. Et puis j'aime les gens. Si tu n'aimes pas les gens, il ne faut pas faire ce métier ! Je suis toujours ravie quand on vient me parler, quand on me demande des photos, je fais tout avec plaisir", confie-t-elle au magazine.

Malgré le plaisir que lui procure sa notoriété, Béatrice Dalle reconnaît que, personnellement, elle peut avoir des impacts négatifs. Son mariage en a fait les frais... "Je crois que c'est ma liberté qu'on aime. Je fais ce que je veux. Que ça plaise. Ou pas. Mais si être connue ne m'a jamais pesé, en revanche, je crois que c'est plus compliqué pour le mec qui t'accompagne. Ça a joué, je pense, dans ma séparation d'avec mon premier mari. Lui était peintre, il était en quête de reconnaissance en tant qu'artiste, et voilà que cette reconnaissance tombait sur moi qui n'avais pas fait d'études, rien, qui étais juste la petite zonarde 'kepon' qu'il avait rencontrée. Ç'a été douloureux pour lui, oui", ajoute la comédienne.

Béatrice Dalle, que l'on a récemment pu voir au cinéma dans L'amour c'est mieux que la vie de Claude Lelouch, a divorcé de Jean-François Dalle en 1988. De l'amour, quand on est une femme forte, la star aux relations parfois tumultueuses s'en est forgée une opinion bien tranchée : "Souvent les hommes n'assument pas. Tu les séduis pour les mêmes choses qui les dérangent après. Même au XXe siècle, que ce soit la femme qui soit davantage dans la lumière reste souvent un problème." Aux dernières nouvelles, l'actrice était fiancée à Paul Bichet-Galaup.

L'interview intégrale de Béatrice Dalle est à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 10 mars 2022.