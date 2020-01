John Boyega (Star Wars) : L'incroyable maison qu'il a offerte à ses parents

Au-delà de sa réussite professionnelle incroyable, John Boyega a fait le plus beau des cadeaux à ses parents : une somptueuse et immense villa. Le 21 janvier 2020, l'acteur du film Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker a filmé et partagé toute la mise en scène qu'il a imaginée pour surprendre ses parents et leur offrir cette magnifique propriété londonienne. Pour garder la surprise intacte jusqu'au bout, l'acteur de 27 ans a d'abord prétendu à ses parents qu'il les invitaient pour réaliser une interview. Confortablement installés dans un canapé, Abigail et Samson Adegboyega pensent qu'ils vont répondre à quelques questions posées par leur fils quand soudain, celui-ci leur explique : "Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. (...) Je suis ici pour vous dire qu'il n'y a pas d'interview. C'était un mensonge. C'est votre maison que je vous présente. C'est votre nouvelle maison, elle vous appartient."

Je ne peux pas ignorer le cadeau que Dieu m'a fait

Incrédules, ses parents ne réagissent pas tout de suite et ne réalisent pas encore qu'il sont bel et bien dans leur nouveau chez-eux. John poursuit : "Je pense juste qu'il est préférable que vous viviez dans un environnement et un endroit où vous êtes heureux et vous avez de l'espace et de l'intimité." Originaire de Peckham (dans le sud de Londres), John a ensuite révélé que cette maison était un hommage à ses parents, mais aussi à Dieu en expliquant : "Ce sont vos prières qui ont permis cela parce que les compétences et les capacités que j'ai reçues proviennent de vos prières et je ne peux pas ignorer le cadeau que Dieu m'a fait en m'offrant des parents tels que vous. Honnêtement, du fond du coeur, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi."

Son père, qui est pasteur, fond en larmes lorsqu'il prend enfin conscience de l'énorme surprise que vient de lui faire son fils. Un moment d'intense émotion qui a déjà été vu (et admiré) par presque 500 000 internautes sur Instagram.