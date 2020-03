John Callahan mort à 66 ans, Sarah Michelle Gellar rend hommage à son 2e papa

L'univers des sagas interminables est en deuil. John Callahan, héros de la série All My Children – pendant près de treize ans –, est mort. Le comédien, également vu dans Santa Barbara ou Days of our Lives, d'autres soap operas américains emblématiques, a succombé à un accident vasculaire cérébral à l'âge de 66 ans, comme l'a annoncé son ex-femme sur les réseaux sociaux. Le 29 mars 2020, Eva Larue a effectivement pris la parole, sur Instagram, afin de confirmer cette perte déchirante. "Ton incroyable personnalité va laisser un vide dans nos coeurs pour toujours, a-t-elle écrit. Nous sommes dévastés. Mon grand ami, mon co-parent, le père aimant de notre Kaya. Nous sommes brisées, sonnées par la nouvelle."

John Callahan et Eva Larue se sont mariés en 1996 puis ont divorcé en 2005. Ils ont eu, ensemble, une fille qui a désormais 18 ans. A l'époque, les tourtereaux s'étaient rencontrés sur le tournage des épisodes d'All My Children. Mais ce n'est pas la seule présence féminine qui a marqué sa vie à jamais... En incarnant Edmund Gray, John Callahan a donné la réplique à une comédienne qui débutait – ou presque – dans le métier, dans le rôle de Kendall Hart : Sarah Michelle Gellar. Or, vous le savez peut-être, l'épouse de Freddie Prinze Junior a grandi sans avoir aucun contact avec son père, qui est mort après des mois de silence en 2001.