Johnny à deux doigts de "gerber" avant son concert au Stade de France, Michel Drucker raconte

Entre eux, il y avait une amitié indéfectible. En pleine promotion de son prochain spectacle De vous à moi, Michel Drucker a souhaité révéler une anecdote concernant son ami Johnny Hallyday (décédé en décembre 2017 à 74 ans) dans l'émission C à Vous diffusée le 17 décembre 2021. Véritable showman, le Taulier avait souhaité en mettre plein la vue à ses fans lors d'un concert mythique organisé au Stade de France en 1998.

Une nuit, à quatre heures du matin, l'animateur a reçu un coup de fil du mari de Laeticia Hallyday. Habitué à faire des nuits blanches, le chanteur avait une grande idée pour son futur spectacle qu'il tenait absolument à partager avec l'animateur de Vivement Dimanche. "Allo, c'est Johnny, qu'est-ce que tu fais ?" a alors lancé Johnny au mari de Dany Saval. "Je dors, il est quatre heures du matin", a répliqué Michel Drucker. "Est-ce que t'as vu Apocalypse Now ?" a demandé l'interprète du titre Allumer le feu. "À quatre heures du matin, je n'ai vu personne." "Tu vas co-piloter quatre hélicoptères en formation et on va arriver au dessus du Stade de France et tu vas me larguer sur la foule, bonne nuit." J'ai cru que c'était un cauchemar. Après, il ne m'a pas lâché", révèle aujourd'hui Michel Drucker.

Je vais gerber sur La Défense

Finalement, le présentateur de télévision a réussi à convaincre Johnny Hallyday qu'un seul hélicoptère suffirait amplement pour cette mise en scène grandiose. Le jour du concert, Michel Drucker est donc allé chercher comme convenu son ami en hélicoptère afin de le déposer au Stade de France. Il raconte : "On décolle, cinquante mètre du sol au dessus de La Défense, à quatre minutes de l'entrée au Stade de France où on allait l'hélitreuiller, et là, dans un fracas épouvantable, il me dit : "J'ai le vertige"."

Coup de théâtre pour le producteur de télévision qui s'est rendu compte que Johnny Hallyday avait le mal de l'air. Nauséeux,le père adoptif de Jade et Joy a confié à son copain pilote d'un jour : "J'ai le vertige, depuis tout petit j'ai le vertige, et si tu ne me poses pas tout de suite, je vais gerber sur La Défense." Sûr de lui et de son ami, l'animateur de 79 ans ne l'a écouté pas et a poursuivi comme il l'avait prévu : "Il n'a pas gerbé et il l'a fait."