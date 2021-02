Johnny Depp : Sa romance oubliée avec Jennifer Grey, ils étaient fiancés !

Célèbre "bébé" de Patrick Swayze dans le film Dirty Dancing sorti en 1987, Jennifer Grey a eu une histoire d'amour courte mais passionnée avec Johnny Depp à la fin des années 1980. En effet, les deux acteurs étaient tombés follement amoureux l'un de l'autre en 1988 au point de se fiancer seulement deux mois après leur rencontre. Malheureusement leur idylle n'a duré qu'un an et ils s'étaient séparés l'année suivante quelques mois seulement avant leur mariage. Cette relation est restée la plus secrète de Johnny Depp, aucun des deux acteurs n'ayant parlé officiellement de cette histoire d'amour. De plus, ils ne se sont jamais montrés ensemble en public.

Bourreau des coeurs, l'acteur star des films Pirate des Caraïbes (2003), Edward aux mains d'argent (1990) Charlie et la Chocolaterie (2005) ou Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street (2007) a eu des aventures avec de nombreuses femmes tout au long de sa carrière. Lori Anne Allison, Sherilyn Fenn, Juliette Lewis, Winona Ryder, Kate Moss font partie de ses conquêtes tout comme Vanessa Paradis qui est restée plus de quatorze ans avec l'acteur. De leur amour sont nés deux enfants : Lily-Rose Depp (21 ans) et Jack John Christopher Depp III (18 ans). Par la suite, l'acteur de 57 ans a également eu une histoire d'amour trouble avec Amber Heard duquel il a divorcé en 2017, cette dernière l'accusant de violences "physiques et psychologiques" à son encontre.

De son côté, Jennifer Grey est mariée depuis 2001 à Clark Gregg avec lequel elle a eu une fille Stella (née en décembre 2001). En juillet 2020, elle annonçait leur divorce après 19 ans de mariage.