Johnny Depp : Ses propos alarmistes sur la "cancel culture" au Festival de San Sebastian

Johnny Depp était l'invité d'honneur du 69e Festival international du film de San Sebastian. Mercredi 22 septembre, l'acteur de 58 ans a reçu le prix Donostia, à l'instar de Marion Cotillard il y a quelques jours, pour sa carrière prolifique. L'ex-partenaire de Vanessa Paradis a profité de son discours de remerciement pour prendre la parole et revenir sur les affaires judiciaires dont il fait l'objet. "Les différents mouvements qui ont émergé, j'en suis persuadé avec les meilleures intentions, sont cependant à présent tellement hors de contrôle que je peux vous dire que personne n'est à l'abri", a-t-il lancé comme le rapporte l'AFP.

L'interprète d'Edward aux mains d'argent faisait très certainement allusion aux mouvements tels que #MeToo, qui dénoncent les harcèlements sexuels et viols commis à l'encontre de femmes et d'hommes influents. Des campagnes de dénonciations que Johnny Depp compare à de la "cancel culture ou cette tendance à porter dans la précipitation un jugement hâtif basé essentiellement sur ce qui s'apparente à de l'air pollué exhalé".

Pour rappel, Johnny Depp a perdu l'an dernier son procès en diffamation contre le tabloïd britannique The Sun, qui l'avait décrit comme un mari violent envers son ex-épouse, Amber Heard. Bien qu'il ait été l'invité d'honneur du Festival de Deauville et de San Sebastian, Johnny Depp a été la cible de critiques d'organisations féministes et de femmes travaillant dans l'industrie du cinéma, qui ne voyaient pas sa venue ni sa récompense d'un bon oeil.

Durant la promotion de son prochain film, Minamata, Johnny Depp s'était confié sur les conséquences de ses déboires judiciaires sur sa carrière. Le papa de Jack et de Lily-Rose (19 et 22 ans) avait déclaré dans les pages du Sunday Times qu'Hollywood lui avait tourné le dos et qu'il était vu comme un paria par certains producteurs. Un coup dur pour celui qui était longtemps adulé par les réalisateurs et qui a dû être remplacé dans le prochain opus des Animaux fantastiques.

Profitant de cette nouvelle prise de parole face aux journalistes espagnols et à la presse internationale, Johnny Depp a de nouveau taclé le cinéma américain. "Je le dis depuis longtemps, Hollywood a sous-estimé le public d'une manière grotesque", a-t-il déclaré. Des propos qui pourraient lui porter préjudice.