Johnny Depp "boycotté par Hollywood" : l'acteur sort enfin du silence !

C'est une douloureuse et longue épreuve dont il sort tout de même bien amoché ! Johnny Depp est revenu sur son divorce avec Amber Heard, son ancienne épouse qui l'accusait de violences conjugales et qu'il accusait également de mauvais traitements.

Dans les colonnes du Sunday Times, l'acteur de 58 ans a évoqué la dure période engendrée par son divorce compliqué avec l'Américaine - récemment devenue maman - et les conséquences qui continuent d'en découler ! Johnny Depp est en pleine promotion de son nouveau film Minamata. La sortie de ce long-métrage aux Etats-Unis et en France, a été repoussée par la société de production MGM, en raison des déboires judiciaires de la star. Un traitement injuste aux yeux de l'acteur. "Je pense qu'on a respecté notre part du marché mais ceux qui sont arrivés ensuite doivent le faire à leur tour", a-t-il lancé, pointant indirectement la production du doigt.

Le film s'inspire d'une histoire vraie : Johnny Depp y incarne W. Eugene Smith, photojournaliste connu pour avoir rendu public l'empoisonnement au mercure de villageois japonais par une usine pétrochimique, dans les années 1970. "On a regardé ces gens dans les yeux et on leur a promis qu'on n'exploiterait pas leur histoire. Que le film serait respectueux", a expliqué le papa de Lily-Rose et Jack (22 et 19 ans) nés de son histoire passée avec Vanessa Paradis.