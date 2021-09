Marion Cotillard canon en pantalon transparent au Festival de San Sebastian

Marion Cotillard a brillé à Cannes, s'est dispensée des festivals de Venise et de Deauville, et réapparaît à San Sebastian ! L'actrice poursuit au Pays basque son superbe défilé de looks. Elle s'était encore faite belle samedi dernier pour défendre son documentaire...

La 69e édition du Festival de San Sebastian a commencé vendredi 17 septembre 2021. Arrivée à San Sebastian le jour même, Marion Cotillard y a fait sa première apparition officielle dans la foulée. Elle a reçu des mains de Penélope Cruz le Premio Donostia, pour l'ensemble de sa carrière.

Samedi 18, Marion Cotillard était encore de sortie ! La Française de 45 ans a défendu le documentaire Bigger Than Us, dont elle est la productrice. Le film réalisé par Flore Vasseur raconte l'histoire d'une jeune Indonésienne de 18 ans prénommée Melati, qui combat la pollution plastique qui ravage son pays. Pour comprendre comment tenir et poursuivre son action, Melati voyage aux quatre coins du monde et rencontre d'autres activistes.

Bigger Than Us sortira en salles ce mercredi 22 septembre 2021.