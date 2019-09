Jonah Hill fiancé : il va se marier avec Gianna Santos

Selon Page Six, Jonah Hill (35 ans) et sa chérie Gianna Santos (30 ans) sont fiancés ! En couple depuis l'été 2018, les amoureux semblent prêts à franchir une nouvelle étape dans leur relation. On sait peu de choses sur la future femme de l'acteur, les seules informations étant celles disponibles sur son compte Linkedin. Passionnée de photographie, elle est diplômée de l'université Fordham et a travaillé pour plusieurs grands noms de la mode comme Nike, Adidas, Puma et Converse. Auparavant styliste pour la marque de mode KITH, elle est désormais responsable de contenus dans la start-up Violet Grey. La jeune femme possède un compte Instagram privé, impossible donc d'en savoir plus pour le moment.

Le magazine Variety a également indiqué que la star du film Le Loup de Wall Street venait d'acquérir une somptueuse maison estimée à 6,77 millions de dollars. Selon E!News, cette "modeste" maison est située à Santa Monica et comprendrait 4 lits, 5 salles de bain ainsi qu'une suite privée avec sauna. Sûrement achetée pour sa future nouvelle vie avec sa compagne, cette propriété comporte également une (énorme) piscine ainsi qu'un espace de jeux en plein air. Un bien joli petit nid douillet.

Jonah Hill a récemment joué dans le film de Matthew McConaughey, The Beach Bum. Après avoir avoir reçu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle dans le film Le Loup de Wall Street, l'acteur a débuté en tant que réalisateur avec le clip 90s et a par la suite imaginé des clips pour les artistes Travis Scott et Vampire.