Jordan Bardella bientôt célibataire ? Son couple avec Nolwenn, nièce de Marine Le Pen, bat de l'aile

À seulement 26 ans, Jordan Bardella peut se vanter d'avoir gravi les échelons à vitesse grand V au sein du Rassemblement national. Après un démarrage en bas de l'échelle, le jeune homme s'est retrouvé propulsé sur le devant de la scène. De responsable départemental à porte-parole, Jordan Bardella est aujourd'hui l'une des figures phares du parti, qu'il a si souvent représenté au cours de la campagne présidentielle. La montée du RN à l'Assemblée nationale ne devrait logiquement qu'augmenter les responsabilités endossées par Jordan Bardella depuis plusieurs années. Un fait que sa compagne pourrait ne pas accepter.

Selon les informations dévoilées par Closer ce vendredi 24 juin, Jordan Bardella, en couple depuis trois ans avec Nolwenn Olivier, nièce de Marine Le Pen, pourrait se retrouver célibataire plus vite qu'il ne le pense. D'après l'hebdomadaire, les amoureux ne sont plus sur la même longueur d'onde depuis que Jordan Bardella est bien plus investi dans sa carrière politique. "Son couple [...] est en pleine crise. En cause ? Les longs mois de la course à la présidentielle où l'eurodéputé a dû reprendre par intérim la tête du parti" apprend-on. Nolwenn Olivier "n'ambitionne pas de partager la vie d'un homme aliéné par l'exercice du pouvoir."

Contrairement à sa chérie Nolwenn, Jordan Bardella n'a fait aucune apparition dans le numéro d'Une ambition intime consacrée à Marine Le Pen sur M6. Mais il n'en est pas moins très intégré dans la famille. Philippe Olivier, père de Nolwenn, l'avait même décrit en des termes élogieux, qualifiant son gendre de "jeune homme sympa et extrêmement doué." Des qualités devenues apparemment insuffisantes pour continuer à mener sans encombre la barque de son amour avec Nolwenn.

Ce n'est pas la première tempête qu'affrontent les amoureux. En février dernier, on apprenait par L'Express que Jordan Bardella était visé par des attaques "ignobles" sur son couple qui, pour beaucoup, n'était que le fruit de son ambition un peu trop prononcée pour la politique. Le bras droit de Marine Le Pen s'était empressé de démentir : "Ces critiques sont ignobles. Marine Le Pen m'a choisi comme tête de liste lorsque j'étais célibataire." L'adage le dit : "Seul on est plus fort, ensemble on va plus loin." Mais c'est peut-être sans Nolwenn que Jordan Bardella devra finalement tracer sa route...