Jordan Bardella : Son couple avec une "fille de" en danger à cause de sa victoire en tant que président du RN ?

Sa victoire est absolument éclatante : ce samedi, après plusieurs mois de campagne chez les militants du Rassemblement National, Jordan Bardella a été élu à près de 85% pour succéder à Marine Le Pen à la tête de son parti. A seulement 27 ans, il devient le premier dirigeant du RN à ne pas porter le nom Le Pen, une petite révolution bien qu'en réalité, il fasse discrètement partie du clan.

En effet, depuis deux ans désormais, il est en couple avec Nolwenn Olivier, qui n'est nulle autre que... la nièce de Marine Le Pen ! Née de l'union entre Marie-Caroline Le Pen, la fille aînée de Jean-Marie et de l'homme politique d'extrême-droite Philippe Olivier, la jeune femme, dont Jordan Bardella se disait "fou amoureux" a grandi dans le milieu et tient à rester la plus discrète possible aux côtés de son compagnon, notamment pour éviter les soupçons de piston à celui qui soutient le parti depuis son adolescence.

Un compagnon, d'ailleurs, dont l'ambition pourrait mettre à mal son couple : selon les informations exclusives du magazine Closer, Nolwenn Olivier n'ambitionnerait pas "de partager la vie d'un homme aliéné par l'exercice du pouvoir". Sans doute trop habituée à la politique, la jeune femme n'aurait pas apprécié de voir son compagnon monter si rapidement et leur couple aurait battu de l'aile déjà au début de l'année, lorsque Jordan Bardella avait commencé clairement à afficher ses ambitions.

Nolwenn pourrait-elle céder elle aussi à la politique ?

Alors, l'ambition politique du nouveau président du RN va-t-elle lui coûter son couple ? Pour le moment, la jeune femme est restée discrète, et il est impossible de le savoir. Surtout qu'elle pourrait finalement le rejoindre dans son élément : selon L'Express, elle s'était déjà engagée dans la campagne présidentielle aux côtés de sa tante, modernisant sa communication, notamment grâce à Tik Tok et Instagram.

En tout cas, les relations promettent d'être tendues dans le clan Le Pen ces prochaines semaines, puisque Louis Aliot, battu ce samedi par Jordan Bardella, a également fait longtemps partie de la famille en partageant sa vie avec Marine Le Pen pendant dix ans. Aujourd'hui, l'ancienne cheffe du parti et candidate aux élections présidentielles est célibataire et vit avec sa meilleure amie Ingrid en colocation.

Avant de voir l'un de ses enfants lui succéder ? Cela se pourrait bien, puisque la nouvelle génération de la famille Le Pen arrive peu à peu : après Marion Maréchal, la fille de sa soeur Yann, puis Nolwenn Olivier, la fille de son autre soeur Marie-Caroline, Jehanne (24 ans), ou l'un des jumeaux Louis et Mathilde (23 ans) pourrait lui aussi se lancer dans le milieu.