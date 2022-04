"On a trouvé notre équilibre" : Qui vit avec Marine Le Pen depuis plus de 5 ans ?

Depuis les débuts de la campagne présidentielle, Marine Le Pen a souhaité montrer un autre visage, celui de femme normale et proche des Français, loin de celle de politique d'extrême droite et fille de Jean-Marie Le Pen. Dans cette optique, la candidate du Rassemblement national, pourtant connue pour être pudique sur sa vie personnelle et qui boycotte les journalistes régulièrement, a accepté de répondre à Karine Le Marchand dans Une ambition intime au mois de novembre 2021. Dans l'émission de M6, on a pu alors découvrir avec qui vivait la cheffe politique de 53 ans, célibataire depuis sa séparation de Louis Aliot - avec qui elle collabore toujours - en 2019.

Devant la célèbre animatrice, elle a abordé sa relation avec sa mère Pierrette qui a quitté le foyer durant des années lorsqu'elle était adolescente, sa réaction lorsqu'elle a appris le remariage de son père, mais aussi la personne avec qui elle vit depuis cinq ans : Ingrid, sa colocataire. Une vie qui roule pour qui avait proposé de l'aide à cette proche qu'elle considère comme sa petite soeur, après une épreuve personnelle douloureuse.

Cette dernière a accepté d'intervenir dans le show de M6 : "On s'est connues on avait, 1 an et demi, 2 ans. Marine est comme une soeur pour moi. Et puis, on s'est jamais vraiment quittées, on s'est toujours suivies. Après différentes péripéties dans ma vie, Marine m'a proposé de venir habiter chez elle. On forme une super coloc à la maison. On ne s'engueule jamais. Il y en a une qui fait les courses, l'autre à déjeuner ou à dîner. Marine s'occupe très bien du jardin, moi les plantes me donnent un petit peu d'urticaire donc ce n'est pas possible. Je m'occupe de la cuisine."

Une relation qui sied parfaitement à Marine Le Pen, ravie qu'il n'y ait pas d'hommes dans sa maison : "Il n'y a que des femmes. Même les chats sont des chattes. (...) La maison est assez grande pour vivre à deux, recevoir nos enfants quand ils viennent. ça fait cinq ans maintenant. Et puis avec une copine, la différence avec un mec c'est qu'on ne s'engueule pas. (...) Au départ quand j'ai proposé de l'héberger, je n'imaginais pas qu'elle resterait. Et puis pour finir, on a chacune trouvé notre équilibre."

Une harmonie parfaite pour celle qui est accaparée par sa troisième campagne pour les présidentielles. La mère louve de Jehanne (23 ans), et les jumeaux Louis et Mathilde (19 ans) - nés de son mariage avec Franck Chauffroy - se retrouve au second tour face à Emmanuel Macron comme en 2017.