"Je m'en fiche des rumeurs" : Marine Le Pen, célibataire et en coloc avec une femme, évoque sa vie intime

Marine Le Pen a aujourd'hui d'autres priorités dans la vie que d'être en couple : s'occuper de ses chats, accéder à l'Elysée... Ainsi, alors qu'elle est célibataire, la candidate d'extrême-droite assure ne pas chercher d'homme. Et alors que certaines rumeurs prétendent que sa colocation avec une femme n'en serait pas vraiment une, elle s'en moque royalement.

Interrogée par Closer tout comme sa concurrente de gauche Anne Hidalgo, la femme politique a donc accepté de lever le voile sur sa vie privée. "Je m'en fiche des rumeurs. Je connais Ingrid depuis toujours. Elle est la petite soeur que je n'ai pas eue", clame Marine Le Pen, préférant ignorer les mauvaises langues voulant la décrire comme supposément bisexuelle. Celle qui était opposé à la loi dite du Mariage pour tous mais qui a depuis assuré qu'elle n'y reviendrait pas dessus si elle devait remporter la présidentielle, a été mariée à deux reprises : avec Franck Chauffroy, le père de ses 3 enfants, puis avec Éric Lorio. Elle a aussi longtemps partagé la vie de Louis Aliot avant qu'ils ne se séparent.

Alors qu'elle pourrait ressentir le poids de la solitude, Marine Le Pen affirme être très bien dans sa vie comme elle est maintenant. La tante de Marion Maréchal - avec qui les relations sont devenues tendues - relate : "Je n'ai aucun manque. Je suis heureuse d'être seule et je ne veux rien attendre d'un homme. Je vis avec ma meilleure amie d'enfance et c'est bien plus facile ! Ma vie est contraignante. Depuis 10 ans, des policiers me suivent partout, même pour faire mes courses. Est-ce qu'un homme serait prêt à subir tout ça ?" Si la candidate d'extrême-droite, qui a vu un concurrent marcher sur ses plates-bandes lors de cette présidentielle en la personne d'Eric Zemmour, remporte la présidentielle, il n'y aura alors aucun premier monsieur.

Pour rappel, le premier tour de l'élection se tiendra le dimanche 10 avril 2022.

Interview intégrale de Marine Le Pen à retrouver dans Closer, dans les kiosques le vendredi 1er avril 2022.