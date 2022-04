Josiane Balasko : Qui est Rudy, son fils "beau comme tout" ?

Dans la famille, on connait de nombreux membres... à commencer par Marilou Berry, qui a pris la relève de sa célèbre maman à la télévision et au cinéma. Mais Josiane Balasko n'est pas mère que d'un seul et unique enfant. Elle a également un grand garçon, prénommé Rudy, né en 1988, qu'elle a adopté à la DDASS avec son ancien et défunt compagnon, le sculpteur Philippe Berry. Evoluant loin des caméras et des plateaux de tournage, le jeune homme fait la fierté de toute la famille dans sa propre voie professionnelle.

Rudy Berry n'est pas acteur, réalisateur ni producteur. Il est coach sportif. Alors qu'il atteignait la trentaine, le jeune homme est d'ailleurs retourné vivre chez sa maman et son mari, George Aguilar - qu'elle a épousé en 2003. A la fin de l'année 2021, Josiane Balasko révélait effectivement que son fils était "toujours à la maison", dans les pages du magazine Gala... alors qu'elle évoquait plus tôt le fait qu'il était indépendant et passait la voir "de temps en temps".

Je n'avais plus l'énergie de pouponner

Provisoire ou non, cette colocation doit ravir Josiane Balasko. C'est bien simple, la première fois qu'elle a posé les yeux sur Rudy, la comédienne a immédiatement senti qu'elle l'aimerait pour toujours. "A l'époque, j'avais 38 ou 40 ans, racontait-elle dans l'émission Le Divan en mars 2015. Je n'avais plus l'énergie de pouponner. Je l'avais fait avec Marilou et je n'étais donc pas en manque de 'pouponnage'. Dans les papiers que nous avons remplis, nous avons donc coché les cases pour adopter un enfant jusqu'à l'âge de 2 ans, qui pouvait avoir un léger handicap et de toutes les couleurs de peau confondues. Et quand on m'a dit qu'on avait trouvé un petit garçon qui n'avait pas d'handicap, qui avait trois ans et qui était à Paris, on a été le voir."

Le 15 avril 2022, Josiane Balasko fête ses 71 ans. Elle est devenue grand-mère d'un petit Andy en 2018, sa fille Marilou Berry ayant eu un garçon avec son compagnon Alexis. Quant à Rudy, mystère. Le coach sportif, que Josiane Balasko décrit allègrement comme étant "beau comme tout", n'a semble-t-il pas encore transmis ses traits délicats à la génération suivante. A moins qu'il ait géré ça dans la plus grande discrétion, comme le reste de son jardin privé...