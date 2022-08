Joyce Jonathan : Rares photos de son adorable petite Ghjulia, déjà super grande, sur la plage !

Mais peut-être que cet homme de l'ombre, dont on sait tout au plus qu'il est originaire de l'île de Beauté (d'où le prénom de la fillette) est tout simplement le photographe de ces jolies photos... En tout cas, tout semble aller parfaitement pour la chanteuse qui profite d'une vie tranquille, un peu plus loin des projecteurs depuis son accouchement, malgré un album sorti en début d'année.

Et on peut la comprendre : cette petite poupée semble lui prendre toute son énergie... d'autant qu'elle semble entretenir une relation fusionnelle avec elle, comme elle le confiait dans Voici en mai dernier. "Je suis folle de ma fille", avait-elle expliqué, avant d'ajouter qu'elle tentait de tout contrôler. "Dès que je pars trois jours, je fais toutes les purées avec les étiquettes, je veux connaître l'heure des repas, je suis au taquet". Et de conclure : "Je suis mal quand je ne dors pas dans la même maison qu'elle". En tout cas, elle nous a fait craquer !