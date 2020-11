Joyce Jonathan, sa nouvelle vie de maman : allaitement "entre deux mails"

Les premiers instants de sa vie de maman, Joyce Jonathan les partage avec ses milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux ! Elle y a publié de nouvelles photos la montrant en train d'allaiter. La chanteuse concilie maternité et travail avec le sourire.

Joyce Jonathan compte plus de 130 000 followers sur Instagram, plus de 130 000 internautes à qui elle s'est adressée dans sa story du vendredi 27 novembre 2020 ! La jeune maman de 31 ans y a posté trois selfies, la montrant assise face à son ordinateur. Sa fille Ghjulia (prononcé Giùlia et écrit à la corse), née le 2 novembre, est allongée sur ses genoux et tète sa maman.

"Entre deux mails", écrit @joycejonathan sur ses clichés. Pas de congés mat pour la jolie brune confinée, désormais occupée par le travail et son bébé. Joyce lui avait fait une touchante première déclaration d'amour : "J'aime son odeur de petit biscuit, J'aime ses petits yeux qui s'entrouvrent et découvrent le monde, J'aime chaque petite parcelle et plissure de sa peau, et sa petite manucure de naissance. Ses petits bruits aigus mignons, entre les pleurs bien sûr !!! Mais elle me rend patiente, follement aimante, et surtout, elle me rend maman."