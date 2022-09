Juan Arbelaez séparé de Laury Thilleman : il se lance dans un défi complètement fou avec une autre Miss

Juan Arbelaez n'est pas la seule célébrité à y participer. Marine Lorphelin a également annoncé à sa communauté qu'elle était l'une des participantes. Et Miss France 2013 a donné les détails de la course qui l'attend : "Et cette année la course sera complètement différente à cause des conditions climatiques cycloniques : 1ere étape DANTESQUE : 62 kms et 1200m dénivelé positif. Matinée de repos puis 2eme étape de 13kms. Et enfin 3eme étape 23 kms ! A ma grande déception, pas de bivouac, donc on ne sera pas en autosuffisance alimentaire et on ne dormira pas en tentes. Mais l'aventure sera quand même BELLE par les rencontres et le dépassement de soi", a-t-elle écrit. Puis, la fiancée de Christophe a dévoilé ce qu'elle allait emporter avec elle dans son sac.