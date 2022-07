Judith Chemla victime de violences conjugales : mis en cause, Yohan Manca lui répond sur Instagram

Evoquant ensuite son "comportement inadapté" et son "attitude insistante", il précise qu'il "fait depuis un travail thérapeutique sur [s]es failles, un travail pour [s]e remettre en question" et "demande pardon publiquement aujourd'hui" à son ex-compagne "pour ces faits que j'ai toujours reconnus et pour lesquels j'ai été condamné".

En revanche, pas question pour lui d'admettre les autres arguments avancés par l'actrice. "Je m'inscris en faux contre toutes les autres accusations portées et en particulier les allégations graves d'instrumentalisation de notre fille qui fait l'objet d'un soutien psychologique à ma demande", selon lui.

"Ces photos publiées par Judith un an après les faits et qui rejouent le procès du mois de mai, médiatiquement cette fois et sans respect du contradictoire font suite à un litige sur les dates de vacances de notre fille. Je ne souhaite pas m'engager dans un conflit médiatique qui porterait lourdement atteinte à notre vie privée et dont nous serions tous perdants, à commencer par notre enfant", conclut-il.

L'actrice, qui parlait "d'enregistrements atroces", ne devrait sûrement pas en rester là...